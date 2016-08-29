Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд рассмотрит жалобу Кехмана на включение требования кредитора на 1,4 млрд рублей

Экономика и бизнес
29 августа, 12:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, августа. /ТАСС
Задолженность бизнесмена перед кредиторами составляет 9 млрд рублей
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге отложил до конца сентября рассмотрение жалобы бизнесмена Владимира Кехмана, который выкупил часть долгов своей компании группы JFC, проходящей процедуру банкротства, о включении в реестр кредиторов требования компании "Аквамарин" в сумме 1,4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложить судебное заседание", - сказала судья, добавив, что заседание продолжится 26 сентября.

Представитель Кехмана  заявила ходатайство об истребовании документов, подтверждающих частичное погашение долга. Поскольку сумма в связи этим документом корректировалась, должник просил предоставить материалы для сверки.

В конце июля арбитраж признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества (следующая стадия банкротства - прим. ТАСС). В иске о реструктуризации долгов по плану должника суд отказал.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов: Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд руб.), "Райффайзенбанк" (420,1 млн руб.), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд руб.), "Юникредит банк"(434,3 млн руб.), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд руб.) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн руб.). Ранее арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования признать на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.

Владимир Кехман работает на руководящих постах в Михайловском театре в Петербурге и в Новосибирском театре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье
2
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье
3
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
4
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
5
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации
6
Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности
7
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Темы дня
Реклама