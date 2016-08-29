Суд рассмотрит жалобу Кехмана на включение требования кредитора на 1,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге отложил до конца сентября рассмотрение жалобы бизнесмена Владимира Кехмана, который выкупил часть долгов своей компании группы JFC, проходящей процедуру банкротства, о включении в реестр кредиторов требования компании "Аквамарин" в сумме 1,4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложить судебное заседание", - сказала судья, добавив, что заседание продолжится 26 сентября.

Представитель Кехмана заявила ходатайство об истребовании документов, подтверждающих частичное погашение долга. Поскольку сумма в связи этим документом корректировалась, должник просил предоставить материалы для сверки.

В конце июля арбитраж признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества (следующая стадия банкротства - прим. ТАСС). В иске о реструктуризации долгов по плану должника суд отказал.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов: Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд руб.), "Райффайзенбанк" (420,1 млн руб.), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд руб.), "Юникредит банк"(434,3 млн руб.), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд руб.) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн руб.). Ранее арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования признать на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.

Владимир Кехман работает на руководящих постах в Михайловском театре в Петербурге и в Новосибирском театре.