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Волатильность рубля в III квартале 2016 года может сохраниться на уровне второго квартала

Экономика и бизнес
29 августа, 14:17 UTC+3
"Волатильность курса рубля во втором квартале 2016 года продолжила снижаться, чему в основном способствовало уменьшение волатильности цен на нефть", - говорится в аналитическом материале Банка России
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Волатильность курса рубля в третьем квартале 2016 года может сохраниться на уровне второго квартала. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

"Волатильность курса рубля во втором квартале 2016 года продолжила снижаться, чему в основном способствовало уменьшение волатильности цен на нефть. Волатильность курса рубля в третьем квартале 2016 года может сохраниться на сложившемся уровне", - отмечается в сообщении ЦБ.

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