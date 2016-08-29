Волатильность рубля в III квартале 2016 года может сохраниться на уровне второго квартала

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Волатильность курса рубля в третьем квартале 2016 года может сохраниться на уровне второго квартала. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

"Волатильность курса рубля во втором квартале 2016 года продолжила снижаться, чему в основном способствовало уменьшение волатильности цен на нефть. Волатильность курса рубля в третьем квартале 2016 года может сохраниться на сложившемся уровне", - отмечается в сообщении ЦБ.