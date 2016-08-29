Иран планирует создать в Астраханской области оптово-логистический центр

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Иранский торговый дом откроется до конца года в Астрахани. Кроме того, Иран планирует создать в регионе оптово-логистический центр, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Строительство Иранского торгового дома в стадии завершения, я думаю, до конца года они его откроют. Там будут представлены шесть торговых палат иранских провинций. Это начало, потом в регионе будет построен Иранский оптово-логистический центр, наши партнеры сейчас ищут под него территорию. Это нужно для того, чтобы сюда перевозить груз и отсюда распределять его, в том числе по другим регионам России", - уточнил Жилкин.

По его словам, облправительство сопровождает иранские проекты, например, иранским коллегам оказывается помощь в формировании бизнес-проектов, в оформлении земли и документов. Жилкин подчеркнул, что "работа здесь уже выстроена и проблем нет".

Рост грузооборота

Вместе с тем, по мнению губернатора, товарооборот между Астраханской областью и Ираном может немного увеличиться уже в этом году. Так, по данным регионального министерства международных и внешнеэкономических связей, по итогам первого полугодия 2016 года доля Ирана в общем объеме грузооборота астраханских портов составляет 90% (рост на 6,4 %). Кроме того, на рост повлияет введение "зеленого коридора" для ввоза продукции из Ирана, снижение ввозных пошлин, а также заключенные контракты в сфере судостроения.

"К концу года мы будем видеть сценарий дальнейшего развития наших отношений. Цифры называть не буду, скажу лишь, что сегодня мощностей наших портовых сооружений достаточно, чтобы перевести 10-11 млн тонн грузов. При этом модернизация портов продолжается", - сказал Жилкин.

Он также добавил, что, возможно, в апреле-мае следующего года в Астрахани пройдет российско-иранский экономический форум.

Ранее сообщалось, что Иранский торговый дом разместится в центре Астрахани, в трехэтажном здании. На двух этажах будут представлены различные товары, на третьем расположится офис. Торговый дом станет одной из главных ступеней для создания в Астрахани основного перевалочного пункта иранской продукции для ее дальнейших поставок в российские регионы.

В 2014 году Астраханская область и Иран отметили 20-летие установления дружеских межрегиональных связей. В регионе работают более 160 иранских компаний и филиал иранского банка. 26 июля этого года состоялось торжественное открытие авиарейса Тегеран - Астрахань - Тегеран. В августе в регионе открыли первый в России памятник персидскому поэту, философу, астроному и математику Омару Хайяму. Товарооборот Астраханской области с Ираном в 2015 году составил $171 млн.