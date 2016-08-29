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Группа "Камаз" в I полугодии увеличила чистый убыток по МСФО в 2,7 раза

Экономика и бизнес
29 августа, 17:02 UTC+3
Он составил 1,93 млрд рублей
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа "Камаз" в первом полугодии 2016 года увеличила чистый убыток по МСФО в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,93 млрд рублей, следует из консолидированной отчетности группы.

При этом выручка группы выросла на 34% - до 47,2 млрд рублей.

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