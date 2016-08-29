Группа "Камаз" в I полугодии увеличила чистый убыток по МСФО в 2,7 раза

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа "Камаз" в первом полугодии 2016 года увеличила чистый убыток по МСФО в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,93 млрд рублей, следует из консолидированной отчетности группы.

При этом выручка группы выросла на 34% - до 47,2 млрд рублей.