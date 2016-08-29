Портфель экспортных заказов ТВЭЛ и "Техснабэкспорт" на 10 лет превысил $30 млрд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Портфель экспортных заказов топливного дивизиона госкорпорации "Росатом" - ТВЭЛ совместно с АО "Техснабэкспорт" - на 10 предстоящих лет превышает $30 млрд, сообщили в пресс-службе ТВЭЛ в понедельник.

"Доля ТВЭЛ на мировых рынках ядерного топлива и обогащения урана составляет 17% и 36% (совместно с АО "Техснабэкспорт") соответственно. Портфель экспортных заказов топливного дивизиона (совместно с АО "Техснабэкспорт") на 10 предстоящих лет превышает $30 млрд, зарубежная выручка за 2015 год превысила $4 млрд", - цитирует пресс-служба заявление вице-президента по стратегии и маркетингу АО "ТВЭЛ" Алексея Григорьева на форуме-диалоге в Новоуральске (Свердловская область).

По его словам, стратегическими целями топливной компании являются рост на рынках начальной стадии ядерного топливного цикла (НА ЯТЦ), развитие 2-го ядра бизнеса (общепромышленной деятельности), повышение эффективности, экологическая и социальная приемлемость. "Реакторы PWR (Pressurized water reactor, водо-водяной ядерный реактор - прим. ТАСС) - это более 50% имеющегося мирового реакторного парка. В этой связи важным направлением развития становится выход компании с "ТВС- Квадрат" (тепловыделяющие сборки для реакторов АЭС западного типа - прим. ТАСС) на новые рынки", - сказал он.

Григорьев также отметил, что в 2016 году было подписано соглашение с американской компанией GNF-A с целью лицензирования и квалификации "ТВС-Квадрат" в США для будущих коммерческих поставок, и заключен первый контракт на опытно-промышленную эксплуатацию российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат" с одной из компаний-операторов АЭС в США. "Также был выигран тендер на поставку ТВС и циркониевых комплектующих для исследовательского реактора "Мария" (Польша), развернуты строительные работы первой очереди сооружения объектов ОДЭК (проект "Прорыв"), введено в эксплуатацию промышленное производство МОКС-топлива", - уточнил вице-президент.

Выручка по общепромышленной продукции в 2015 году, по словам Григорьева, выросла в 1,3 раза по сравнению с 2014 г. и составила 8,5 млрд рублей. "Выручка по перспективной продукции выросла в 2 раза по сравнению с 2014 годом, показатель выручки титанового проката в АО ЧМЗ (Чепецкий механический завод) удвоен в 2015 г. и приближается к уровню 0,5 млрд рублей, на мировой рынок выведен новый продукт ПАО "НЗХК" (Новосибирского завода химконцентратов) - высокообогащенный гидрооксид лития7", - сказал он.

На сегодняшний день Россия занимает 17% мирового рынка топлива для АЭС, полностью обеспечивая потребности 76 энергетических реакторов в России и 14 других стран мира, среди которых Финляндия, Болгария, Венгрия, Словакия, Чехия, Украина, Армения и Китай.