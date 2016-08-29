"Сургутнефтегаз" за 6 месяцев 2016 года получил 104 млрд руб. чистого убытка по МСФО

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток "Сургутнефтегаза" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2016 г. составил 103,8 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 134,9 млрд руб., следует из отчета компании.
Выручка компании в январе-июне текущего года сократилась на 16,7% - до 561 млрд руб.
Убыток до налогообложения составил 121 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 163 млрд руб.
Операционные расходы сократились на 9% - до 352,7 млрд руб.
Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки. Нефтеперерабатывающий завод компании - "Киришинефтеоргсинтез". Основными рынками сбыта "Сургутнефтегаза" являются регионы Северо-Запада России.
Розничная сеть компании представлена 5 торговыми компаниями: "Калининграднефтепродукт", "Киришиавтосервис", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт" и "Тверьнефтепродукт".