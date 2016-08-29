Чистый убыток ВЭБ по МСФО в I полугодии увеличился на 12,7% - до 82,8 млрд руб.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток Внешэкономибанка (ВЭБ) по МСФО в первом полугодии 2016 г. увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 82,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете госкорпорации.

Рост убытка объясняется снижением курсов иностранных валют к рублю, что привело к отрицательной валютной переоценке, негативно сказавшейся на результате первого полугодия 2016 г.

Капитал Внешэкономбанка за отчетный период вырос на 7,5% и составил 516,7 млрд руб.

"Помимо предоставленных в первом полугодии из федерального бюджета субсидий в размере 109,5 млрд руб. на компенсацию части затрат по исполнению в 2016 г. обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и отражения в составе добавочного капитала полученной в 2015 г. субсидии в размере 1,6 млрд руб. на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, положительное влияние на капитал оказал рост сальдо нереализованной переоценки ценных бумаг", - говорится в отчете.

Коэффициент достаточности капитала (РСБУ) на 1 июля 2016 г. составил 11%.

Чистый процентный доход в первом полугодии увеличился на 15,3%, что было обусловлено ростом процентного дохода, а также снижением процентного расхода, вызванного в основном снижением задолженности ВЭБ перед банками и ЦБ РФ.

Основными драйверами изменения объемов активов (-12,6%) и обязательств (-15,1%) ВЭБ называет снижение курсов иностранных валют к рублю, формирование резервов под обесценение активов и исполнение контрактных обязательств в части обслуживания задолженности перед кредиторами и инвесторами Внешэкономбанка.

Объем активов Внешэкономбанка на 30 июня 2016 г. составил 3,83 трлн руб. (снижение на 551,8 млрд руб. к началу года), объем обязательств - 3,31 трлн руб. (снижение на 587,7 млрд руб.).