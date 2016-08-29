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Прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии снизилась на 10% - до 607 млрд руб.

Экономика и бизнес
29 августа, 20:57 UTC+3
При этом чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны возросла на 19% и составила 1,128 трлн рублей
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прибыль, относящейся к акционерам ПАО "Газпром", в первом полугодии 2016 года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 607,16 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.

Выручка от продаж увеличилась на 5% и составила 3,064 трлн рублей. Рост выручки от продаж в основном вызван увеличением продаж газа в Европу и другие страны.

При этом чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны возросла на 19% и составила 1,128 трлн рублей. "Это объясняется главным образом увеличением реализованных объемов газа в натуральном выражении на 36%, или на 29 млрд куб. м, что было частично компенсировано снижением средних цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины), на 18%", - поясняется в отчете.

Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего СССР сократилась на 27% и составила 166,621 млрд рублей, от продажи газа в РФ - на 1%, до 420,395 млрд рублей.

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