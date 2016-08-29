Портфель высокорисковых кредитов ВЭБа на Украине снизился на 29,1%, до 457,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Портфель подверженных рискам возникновения последствий, обусловленных ситуацией на Украине, кредитов группы Внешэкономбанка снизился по итогам первого полугодия 2016 года на 29,1% до 457,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности банка, подготовленной в соответствии с международными стандартами (МСФО) за первые 6 месяцев 2016 года.

Портфель кредитов, предоставленных в отчетном периоде дочерней структурой ВЭБа - "Первобанком" составил 25,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше чем годом ранее. При этом портфель кредитов, предоставленных Внешэкономбанком третьим сторонам на приобретение ценных бумаг и финансирование предприятий металлургической отрасли Украины, снизились на 30%, до 432,2 млрд рублей.

Размер резервов по обеим группам кредитов составил 214,2 млрд рублей, что на 5,5% выше, чем по итогам первого полугодия 2015 года.

Как следует из отчетности, риску подвержены также прочие некредитные активы "Первобанка", размер которых снизился на 7,5%, до 4,9 млрд рублей (покрытие резервами по ним составило 4,4 млрд рублей).

Группа продолжает отслеживать ситуацию на Украине и предпринимать соответствующие меры для минимизации эффекта последствий от этих рисков. "Дальнейшее возможное ухудшение текущей ситуации на Украине может негативно повлиять на результаты деятельности и финансовое положение группы, и эффект такого воздействия в настоящее время определить сложно", - говорится в комментарии к отчетности.