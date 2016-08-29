Портфель высокорисковых кредитов ВЭБа на Украине снизился на 29,1%, до 457,5 млрд рублей

Клименко: пилотный проект внедрения нейросетей в медицину запланирован на декабрьОбщество 29 августа, 23:42
СМИ: Еврокомиссия может потребовать от Apple возместить до $19 млрдЭкономика и бизнес 29 августа, 23:13
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин УайлдерКультура 29 августа, 23:03
В Москве полиция ищет похищенную женщинуПроисшествия 29 августа, 22:26
Песков рассчитывает, что Путин и Обама смогут пообщаться на саммите G20Политика 29 августа, 22:25
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штатОбщество 29 августа, 22:08
МВД РФ предлагает повысить госпошлину на загранпаспорта и водительские удостоверенияОбщество 29 августа, 22:07
Reuters: бразильский суд одобрил временное освобождение из тюрьмы бывшего главы ЕОК ХиккиСпорт 29 августа, 21:34
Обама рассчитывает встретиться с Путиным "на полях" G20Международная панорама 29 августа, 21:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Портфель подверженных рискам возникновения последствий, обусловленных ситуацией на Украине, кредитов группы Внешэкономбанка снизился по итогам первого полугодия 2016 года на 29,1% до 457,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности банка, подготовленной в соответствии с международными стандартами (МСФО) за первые 6 месяцев 2016 года.
Портфель кредитов, предоставленных в отчетном периоде дочерней структурой ВЭБа - "Первобанком" составил 25,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше чем годом ранее. При этом портфель кредитов, предоставленных Внешэкономбанком третьим сторонам на приобретение ценных бумаг и финансирование предприятий металлургической отрасли Украины, снизились на 30%, до 432,2 млрд рублей.
Размер резервов по обеим группам кредитов составил 214,2 млрд рублей, что на 5,5% выше, чем по итогам первого полугодия 2015 года.
Как следует из отчетности, риску подвержены также прочие некредитные активы "Первобанка", размер которых снизился на 7,5%, до 4,9 млрд рублей (покрытие резервами по ним составило 4,4 млрд рублей).
Группа продолжает отслеживать ситуацию на Украине и предпринимать соответствующие меры для минимизации эффекта последствий от этих рисков. "Дальнейшее возможное ухудшение текущей ситуации на Украине может негативно повлиять на результаты деятельности и финансовое положение группы, и эффект такого воздействия в настоящее время определить сложно", - говорится в комментарии к отчетности.