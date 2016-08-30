В России до конца года откроют девять мостов первой категории

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КАЗАНЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Девять мостов первой категории в России будут введены в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов на открытии нового мостового перехода через Каму в Татарстане.
"Таких мостов мы открываем не много в год, и этот мост из значимых объектов мы открываем первым. Вообще в этом году будет открыто девять мостов такого класса", - сказал Соколов. "Это мосты в Башкирии через реку Белая, в Удмуртии - через реку Кама, в Великом Новгороде и в Санкт- Петербурге, где будет открыто сразу четыре моста", - уточнил он.
Министр транспорта РФ открыл вторую очередь моста первой категории на трассе Европа - Западный Китай. Мост соединяет кратчайшим путем центр России с Оренбургом, Казахстаном, Средней Азией, Средним Уралом, Сибирью, Дальним Востоком. Длина объекта, который был открыл сегодня, составляет около 14 км. Первая очередь моста была открыта в 2002 году, с введением второй очереди мостовой переход через Каму стал четырехполосным.
Участок маршрута Европа - Западный Китай строится на территории Татарстана с 2006 года, его протяженность составляет 297 км, максимально допустимая скорость движения - 150 км/ч, расчетная стоимость - 155 млрд рублей.
Международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай должен улучшить транспортные связи между Европой и Азией, облегчить импорт товаров из КНР. Международную основу для реализации проекта составляют российско- казахстанский межведомственный меморандум 2008 года и казахстанско-китайский межведомственный меморандум 2009 года.