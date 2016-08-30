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Сбербанк откроет РЖД кредитную линию с лимитом 50 млрд рублей

Экономика и бизнес
30 августа, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Срок привлечения кредита - до 31 декабря 2020 года
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ПАО "Сбербанк России" откроет ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) кредитную линию с лимитом 50 млрд рублей.

Соответствующее генеральное соглашение компании подписали в августе 2016 года, говорится в отчетности РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2016 года.

Срок привлечения кредита - до 31 декабря 2020 года включительно, назначение средств не указано.

Кроме того, после 30 июня 2016 года РЖД заключили ряд договоров на открытие кредитных линий на срок до полутора лет со Сбербанком России и ПАО "Банк ВТБ" с суммарными кредитными лимитами в размере 2,150 млрд рублей и 650 млн рублей соответственно.

После отчетной даты РЖД погасили обязательства по заемным средствам в сумме 5,291 млрд рублей, а сумма фактически привлеченных группой заемных средств (как по новым, так и по ранее заключенным договорам) составила 7,934 млрд рублей.

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