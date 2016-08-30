Медведев продлил действия старых акцизных марок на алкоголь до 1 сентября 2017 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о продлении действия старых акцизных марок на алкоголь до 1 сентября 2017 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, изготовленными в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением правительства от 21 декабря 2005 г. N786, допускается до 1 сентября 2017 г.