Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев продлил действия старых акцизных марок на алкоголь до 1 сентября 2017 года

Экономика и бизнес
30 августа, 13:17 UTC+3
Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о продлении действия старых акцизных марок на алкоголь до 1 сентября 2017 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, изготовленными в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением правительства от 21 декабря 2005 г. N786, допускается до 1 сентября 2017 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
6
Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20
7
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
Темы дня
Реклама