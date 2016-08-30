Вице-канцлер ФРГ считает, что переговоры по TTIP формально остановлены

БЕРЛИН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. США в переговорах по TTIP проявили нежелание соблюсти минимальные стандарты ЕС, формально переговоры остановлены, хотя официально Брюссель об этом не уведомлял Вашингтон. Такое заявление сделал в Берлине вице-канцлер ФРГ, министр экономики Зигмар Габриэль.

Он также подчеркнул, что если позиция американской стороны не изменится и после президентских выборов, то соглашения о трансатлантической торговле не будет.