Производители бытовой и компьютерной техники просят реформировать "налог на болванки"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в правительство РФ, администрацию президента и Госдуму с просьбой реформировать систему авторского сбора в "налоге на болванки". Об этом сообщил президент РАТЭК Александр Онищук на пресс-конференции "Сбор за частное копирование аудиовизуальных произведений. Текущие проблемы и пути их решения".

"Налог на болванки" - это сбор в размере 1% за импорт в Россию аудиовизуального оборудования и носителей аудиовизуальной информации за копирование фильмов и музыки пользователями. Авторский сбор за копирование произведений (музыка, фильмы и т. д.) в личных целях является компенсацией авторам этих произведений. Однако платят этот сбор не потребители, а импортеры и производители техники с записывающими функциями. Сбор осуществляет Российский союз правообладателей (РСП).

"Подавляющее число импортеров не платят этот сбор", - подчеркнул Онищук.

Представители РАТЭК также отметили, что проблемы возникают из-за отсутствия согласованных перечней оборудования, подлежащего сборам. А РСП предъявляет иски в том числе и к добросовестным импортерам в части сборов за ввоз профессионального оборудования, которое в действительности освобождено от сбора, подчеркивают в ассоциации. В частности, компания Sony выплатила РСП 64 млн рублей по четырем искам, Panasonic - 205 млн рублей, Dell - 89 млн рублей.

"Все эти суммы не могли быть забюджетированы. Это сотни миллионов рублей, которые никто может предусмотреть", - отметил Онищенко. По его словам, многие компании по этой причине могут просто сократить количество производимой продукции для российского рынка и уменьшить инвестиции в Россию.

Предложения РАТЭК

РАТЭК предлагает внести изменения в постановление правительства №829 от 14 октября 2010 года "О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях". Производители просят исключить из перечня техники, на которую распространяется сбор, профессиональное ИКТ-оборудование (серверы, кинокамеры, кинопроекторы и т. д.), цифровые камеры, а также устройства и комплектующие для ремонта и технического обслуживания.

В рамках своей инициативы РАТЭК также предлагает вывести из-под сбора оборудование, которое вывозится с территории России в страны - члены Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

Кроме того, ассоциация просит не включать "умные часы" (smart watch) в перечень техники, облагаемой "авторским сбором". Ранее с такой инициативой выступило Министерство культуры РФ.

"Мы направили соответствующее обращение в администрацию президента, в Госдуму, в правительство и даже омбудсмену по защите прав предпринимателей Борису Титову", - сказал Онищук.

По данным ВЦИОМ, только 18% опрошенных россиян за последний год покупали лицензионные диски и скачивали с платных серверов фильмы, музыку и другой контент. Среди них 13% делали для себя лично копии купленных на дисках или загруженных платно фильмов и музыки.