Медведев: никаких решений о повышении пенсионного возраста пока не принималось

ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что никаких решений о повышении пенсионного возраста пока не принималось. "Никаких решений пока на эту тему не принималось", - заявил он в беседе с пожилыми людьми в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор".

Премьер заметил, что повышение пенсионного возраста не поддерживают более 90% россиян. При этом возможность такой меры до сих пор обсуждается, добавил он.

"Но при этом мы конечно должны учитывать, что в нашей стране слава Богу растет продолжительность жизни", - заметил премьер. По его словам, еще несколько лет назад средняя продолжительность жизни мужчин составляла 59 лет. Сейчас же эта цифра достигла 67 лет.