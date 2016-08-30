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Медведев: никаких решений о повышении пенсионного возраста пока не принималось

Экономика и бизнес
30 августа, 15:31 UTC+3 ЛИПЕЦК 30, августа. /ТАСС
Премьер заметил, что повышение пенсионного возраста не поддерживают более 90% россиян
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что никаких решений о повышении пенсионного возраста пока не принималось. "Никаких решений пока на эту тему не принималось", - заявил он в беседе с пожилыми людьми в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор".

Премьер заметил, что повышение пенсионного возраста не поддерживают более 90% россиян. При этом возможность такой меры до сих пор обсуждается, добавил он.

"Но при этом мы конечно должны учитывать, что в нашей стране слава Богу растет продолжительность жизни", - заметил премьер. По его словам, еще несколько лет назад средняя продолжительность жизни мужчин составляла 59 лет. Сейчас же эта цифра достигла 67 лет.

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