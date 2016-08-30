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США продолжат переговоры о зоне свободной торговли с ЕС

Экономика и бизнес
30 августа, 19:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ранее президент Франции Франсуа Олланд, выступая в Париже на ежегодном совещании послов республики, заявил, что его страна откажется от дальнейших переговоров по TTIP
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ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают договориться до конца года со странами Европы о заключении договора о создании Трансатлантической зоны свободной торговли (TTIP). Об этом на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

"Наша позиция не изменилась, она заключается в том, что мы продолжим добиваться завершения переговоров до конца года", - сказал Эрнест, признав, что стороны должны еще обсудить "некоторые аспекты". "Поэтому президент (США Барак Обама) направил в Европу своего торгового представителя Майкла Фромана", - отметил он. Представитель администрации уточнил, что Фроман посетит Европу в сентябре.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд, выступая в Париже на ежегодном совещании послов республики, заявил, что его страна откажется от дальнейших переговоров по TTIP, так как считает, что предложенный вариант соглашения не является сбалансированным и дискуссии по нему окончательно зашли в тупик.

При этом вице-канцлер ФРГ, министр экономики Зигмар Габриэль заявил  в Берлине, что США в переговорах по TTIP проявили нежелание соблюсти минимальные стандарты ЕС, формально переговоры остановлены, хотя официально Брюссель об этом не уведомлял Вашингтон. Габриэль также подчеркнул, что если позиция американской стороны не изменится и после президентских выборов, то соглашения о трансатлантической торговле не будет.

Еврокомиссия намерена продолжить переговоры и довести их до конца.

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