Минприроды РФ рассчитывает провести аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в 2016 г.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России рассчитывает, что аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре будет проведен в 2016 г., сообщил глава министерства Сергей Донской в интервью газете "Ведомости", размещенном на сайте издания.

"Планируем, что в 2016 г. состоится", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, по его словам, подготовка к аукциону идет в обычном режиме и перенос сроков нельзя назвать "задержкой".

"Все идет в рабочем режиме. Мы подготовили условия, вышло соответствующее распоряжение правительства - оно предусматривает переработку сырья на территории России, ускоренный ввод этого месторождения, так как оно находится в удобном месте с точки зрения логистики. С другой стороны, есть дополнительные условия, которые предлагают отдельные участники рынка. Мы их рассмотрели, но поддержали точку зрения, что дополнительные обременения не нужны", - сказал Донской.

Глава министерства также отметил, что новых условий в распоряжении правительства о проведении аукциона не появилось.

Еще два аукциона в 2016 году

После проведения аукциона на Эргинское, по словам Донского, можно ожидать конкурсов еще на два участка, расположенных в ХМАО-Югре, - Назымский и Ай-Яунский. Аукционы на эти участки недр также планируется провести до конца 2016 г.

При этом Донской напомнил, что в 2015 г. Назымский участок уже выставлялся на торги, но аукцион был признан несостоявшимся, так как была подана всего одна заявка. "Мы планируем сейчас выставить эти участки на конкурс. Было бы неплохо, если бы пришел инвестор, даже может быть иностранный, с опытом разработки трудноизвлекаемых запасов и технологиями. Это будет приветствоваться", - сказал Донской.

Смещение сроков в освоении шельфа не критично

По мнению министра, смещение сроков освоения арктического шельфа не является критичным, тем более, что на данный момент добыча идет только на Приразломном месторождении.

"В таком масштабном проекте как шельф, практически невозможно определить дату начала полномасштабной добычи. Невозможно сказать, что к 2029 г. мы запустим все проекты. Понятно, что будут сдвиги, какие-то сложности. Но изначально, когда в 2012 г. планировали освоение, закладывали, что основной объем добычи будет после 2030 г.", - отметил Донской.

При этом он добавил, что министерство вышло в правительство с инициативой заморозки лицензирования добычи на шельфе с оговоркой, что "если у госкомпаний есть общие интересы на какой-либо участок, он будет выставлен на аукцион". По его прогнозам, ближайшие год - два будут "заморожены".

Санкции не повлияли

Глава Минприроды отмечает, что, "Газпром" продолжает успешно работать на Южно-Киринском месторождении на шельфе Сахалина, несмотря на санкции. "Бурение запланировано на 2017 год. Ввод месторождения в эксплуатацию - на начало 2022 года. Изменения в лицензию не вносились", - заявил Донской в интервью "Ведомостям".