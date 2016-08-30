СМИ: Mitsui может подписать на ВЭФ соглашение о покупке 5% акций "Русгидро"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Японская корпорация Mitsui & Co может приобрести порядка 5% казначейских акций российской компании "Русгидро" за 21,7 млрд руб. ($332 млн). Как сообщает издание Nikkei со ссылкой на свои источники, соответствующий меморандум о взаимопонимании, как ожидается, будет подписан в рамках двухдневного Восточного экономического форума (ВЭФ), который начнется 2 сентября во Владивостоке.

Издание также отмечает, что для "Русгидро" продажа пакета казначейских акций зарубежной компании - это первая подобного рода сделка. "Эта сделка довольно не типична для России, которая очень редко допускает иностранные инвестиции в так называемые стратегические компании, связанные с национальной безопасностью страны", - указывает Nikkei.

Планируется, что продажа акций российской компании будет происходить с участием Японского банка для международного сотрудничества JBIC.

Ранее в июне "на полях" Петербургского экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов в интервью ТАСС сообщал, что компания намерена обсудить участие Mitsui в своем капитале. Тогда он отметил, что продажа акций обсуждается уже давно.

Компания Mitsui - один из крупнейших инвесторов в российскую экономику среди японских корпораций. По ее собственным данным, общий объем инвестиций в РФ превысил $3 млрд. Самый крупный проект, в котором компания принимает участие, - "Сахалин-2".

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Крупнейшим акционером компании является государство (67,12% уставного капитала).