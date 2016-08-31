СМИ: Google запускает в США собственный онлайн-сервис поиска автопопутчиков

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Google вскоре намерена официально запустить в США собственный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, который будет конкурировать с услугами, предлагаемыми такими компаниями, как Uber и Lyft. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Google намерена использовать для этого ресурсы мобильного приложения израильской компании под названием Waze, которую калифорнийский гигант приобрел в 2013 году. Waze позволяет отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени и прокладывать наиболее оптимальные маршруты. Google планирует запустить сервис уже грядущей осенью, действовать он будет пока только на территории Сан-Франциско (штат Калифорния) и его пригородов. Однако компания надеется расширить зону его действия и на другие города и штаты США в случае, если проект окажется успешным, пишет The Wall Street Journal.

Ключевое отличие нового сервиса Google от конкурентов заключается в том, что водители, использующие Waze, смогут подбирать лишь тех пассажиров, с которыми им по пути. Последние, между тем, будут оплачивать лишь стоимость бензина, затраченного на поездку, а также добавлять небольшую сумму сверху. При этом на первых порах Google не намерена взимать с водителей процент с их заработка. Таким образом, сервис направлен, скорее, на более эффективное использование автомобилей и разгрузку дорожного движения, а не для того, чтобы дать водителям возможность заработать, отмечает издание.

После приобретения Waze калифорнийская компания некоторое время проводила тестирование сервиса в Сан-Франциско. Принять в нем участие можно было лишь по приглашению, а круг клиентов был ограничен сотрудниками нескольких фирм. Судя по всему, Google сочла данный эксперимент успешным, пишет газета.

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом $75 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).