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КРДВ предоставила первые земельные участки 11 резидентам ТОР в Приморье и Хабаровском крае

Экономика и бизнес
31 августа, 4:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Сейчас на Дальнем Востоке действует 12 ТОР: по одному на Чукотке, Камчатке и в Якутии, по две - в Амурской области, Хабаровском крае и Сахалинской области и три - в Приморском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) предоставила первые земельные участки общей площадью 226,33 га в субаренду 11 резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в Приморье и Хабаровском крае, сообщает в среду пресс-служба КРДВ.

"Корпорация, как управляющая компания территорий опережающего развития, имеет право предоставлять земельные участки резидентам для реализаций инвестиционных проектов по льготным арендным ставкам, которые в разы ниже рыночных. После реализации проекта резидент имеет право выкупить участок также по льготным ставкам. Безусловно, эта мера поддержки позволяет сократить финансовые издержки. В ближайших планах Корпорации - передача резидентам еще 793 га земли", - цитирует пресс-служба КРДВ слова генерального директора корпорации Дениса Тихонова.

Договоры субаренды заключены с двумя резидентами ТОР "Большой Камень" в Приморье - "Организация многопрофильного обслуживания - БК" и "Корпорация развития жилищного строительства". Еще пять договоров аренды КРДВ заключила с резидентами ТОР "Надеждинская", предприятиями "ЭкоСтар- Фэктори", "ПЛК "Примкондитер", "Инмаекс Логистик", "Невада- Надеждинская" и "Инноватика". Также земельные участки общей площадью 100 га получили четыре резидента ТОР "Хабаровск": "Международный аэропорт Хабаровск", "ТехноНиколь Дальний Восток", "АгроХаб" и "Невада-Хабаровск".

Сейчас на Дальнем Востоке действует 12 ТОР: по одному на Чукотке, Камчатке и в Якутии, по две - в Амурской области, Хабаровском крае и Сахалинской области и три - в Приморском крае. Все они имеют разную направленность: здесь действуют промышленные и сельскохозяйственные производства, некоторые площадки специализируются на логистике или туризме.

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