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Минкоммерции Китая одобрило сделку по слиянию Dell и EMC на $67 млрд

Экономика и бизнес
31 августа, 15:31 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 31, августа. /ТАСС
Сделку планируется закрыть 7 сентября 2016 года, новая корпорация будет называться Dell Technologies
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ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР одобрило сделку по слиянию американских IT-корпораций Dell и EMC стоимостью около $67 млрд. Об этом сообщается в материалах Dell.

Сделку планируется закрыть 7 сентября 2016 года.

Получение данного одобрения было последним условием, необходимым для слияния Dell и EMC, которая занимается разработкой и производством систем хранения данных и программным обеспечением для управления информационными инфраструктурами.

Новая корпорация будет называться Dell Technologies.

"Это исторический момент для Dell и EMC. Объединившись, мы окажемся в исключительно превосходном положении для роста в наиболее стратегических областях индустрии информационных технологий нового поколения", - заявил председатель совета директоров Dell Майкл Делл.

Если сделка состоится, она станет рекордной для рынка информационных технологий. Объединенная компания будет одной из крупнейших частных компаний на этом рынке. Главой Dell Technologies станет Майкл Делл, ее штаб-квартира будет располагаться в городе Хопкинтон в штате Массачусетс.

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