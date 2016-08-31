Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Создаваемый РФ и Турцией инвестфонд может быть использован для АЭС "Аккую"

Экономика и бизнес
31 августа, 15:02 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что одной из целей создания этого фонда также являются и совместные проекты на сирийском направлении
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи не исключил, что средства из планируемого к созданию российско-турецкого инвестиционного фонда могут быть использованы для финансирования проекта АЭС "Аккую". Как сообщает турецкая служба агентства Bloomberg, об этом он заявил в среду на "Российско-турецком медиафоруме" в Анталье.

Смотрите также
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган: реализация проекта АЭС "Аккую" несколько "хромает"

"Если понадобится, то совместный инвестиционный фонд России и Турции, о создании которого была высказана идея, может быть использован для финансирования проекта АЭС "Аккую", - сказал он. Зейбекчи отметил, что данный фонд будет предназначен для финансирования целого спектра проектов, по которым "у двух стран будут договоренности относительно необходимости привлечения инвестиций".

"Одной из целей создания этого фонда также являются и совместные проекты на сирийском направлении", - добавил министр.

Идея о создании фонда начала активно обсуждаться после встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Санкт-Петербурге 9 августа. По имеющимся данным, с российской стороны в качестве учредителя рассматривается Российский фонд прямых инвестиций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Российско-турецкие отношения
Страны
Турция Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
6
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
7
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
Темы дня
Реклама