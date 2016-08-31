Создаваемый РФ и Турцией инвестфонд может быть использован для АЭС "Аккую"

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи не исключил, что средства из планируемого к созданию российско-турецкого инвестиционного фонда могут быть использованы для финансирования проекта АЭС "Аккую". Как сообщает турецкая служба агентства Bloomberg, об этом он заявил в среду на "Российско-турецком медиафоруме" в Анталье.

"Если понадобится, то совместный инвестиционный фонд России и Турции, о создании которого была высказана идея, может быть использован для финансирования проекта АЭС "Аккую", - сказал он. Зейбекчи отметил, что данный фонд будет предназначен для финансирования целого спектра проектов, по которым "у двух стран будут договоренности относительно необходимости привлечения инвестиций".

"Одной из целей создания этого фонда также являются и совместные проекты на сирийском направлении", - добавил министр.

Идея о создании фонда начала активно обсуждаться после встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Санкт-Петербурге 9 августа. По имеющимся данным, с российской стороны в качестве учредителя рассматривается Российский фонд прямых инвестиций.