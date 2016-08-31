Главы "Газпрома" и минэнерго Турции обсудили "Турецкий поток" и арбитраж по ценам на газ

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АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Глава правления компании "Газпром" Алексей Миллер в среду провел переговоры с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком в Стамбуле.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь минэнерго Мехмет Али Бербер.
"Стороны обсудили в формате один на один вопросы реализации проекта "Турецкий поток", ситуацию с международным арбитражем по ценам на российский газ и региональные энергетические вопросы. Сейчас переговоры продолжаются на уровне делегаций", - сказал он. Бербер отметил, что в планах визита Миллера в Стамбул "нет подписания каких-либо документов". Со стороны Турции в переговорах, помимо представителей минэнерго, участвует руководство нефтегазовой компании "Боташ".