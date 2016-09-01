"Почта России" и ФТС начинают эксперимент по упрощению экспорта товаров за рубеж

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ФГУП "Почта России" и Федеральная таможенная служба (ФТС) с 1 сентября запускают эксперимент по реализации технологии упрощенного оформления товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях. Как напомнили ТАСС в пресс-службе "Почты России", эксперимент осуществляется в рамках поручения правительства РФ.

Соглашение о проведении эксперимента было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года.

Как отметили в "Почте России", в рамках эксперимента предприятия, работающие по упрощенной системе налогообложения, при оформлении товаров смогут использовать в качестве декларации документы, применяемые Всемирным почтовым союзом. Теперь таможенные процедуры будут производиться на основании одного документа (почтовой декларации CN23). Соответственно, заполнения отдельно таможенной декларации на товары не потребуется, подчеркнули в компании.

Сначала в тестовом режиме прием отправлений начнется от московских организаций. К концу года новый сервис будет доступен для всех компаний-экспортеров РФ, применяющих упрощенную систему налогообложения.

По словам генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова, совместный с ФТС эксперимент позволяет существенно упростить процедуру экспорта, процесс оформления и сократить сроки отправки посылок. "Удобство сервиса для клиента заключается в том, что весь диалог с ним начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут. Мы рассчитываем, что это решение облегчит доступ российских товаров на международные рынки", - цитирует пресс-служба слова Страшнова.

В настоящее время в России продолжает наблюдаться значительный рост числа международных почтовых отправлений. "Почта России" по итогам первого полугодия 2016 года обработала 98,7 млн отправлений с товарными вложениями - это более чем в два раза превышает показатель первого полугодия 2015 года. Количество экспортных отправлений по сравнению с входящими посылками пока невелико, отметили в "Почте России", но в первой половине 2016 года экспорт в почтовых отправлениях вырос на 40%.

В России для удобства компаний-отправителей действует 600 специализированных почтовых отделений "Почты России", обслуживающих юридических лиц, и более 300 центров выдачи и приема посылок (ЦВПП), работающих только с посылочной почтой. Эти клиентские центры специально ориентированы на прием партий почтовых отправлений от компаний-экспортеров, уточнили в компании.