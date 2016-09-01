Ростуризм заинтересован в продвижении отдыха в России на площадках Alibaba

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Ростуризм заинтересован в продвижении туров в Россию для иностранцев на интернет-площадках Alibaba. Об этом сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.
"Мы планируем провести встречу с руководством Alibaba. Дело в том, что у Alibaba есть интерес к российскому туристическому рынку. Аудитория у них гигантская, нам было бы интересно с точки зрения продвижения нашего турпродукта и на китайском, и на других рынках, где они работают", - сказал Сафонов.
Инициатором переговоров выступила сама Alibaba, и встреча должна была состояться на полях Петербургского международного экономического форума, однако в итоге ее решили отложить, сообщил глава Ростуризма.
Пока неизвестно, в каком ключе будет обсуждаться партнерство России и Alibaba в туристической сфере. Alibaba уже реализует туристические проекты с другими странами, например, на площадке Alitrip представлен электронный туристический павильон Малайзии, которая создала совместное предприятие с Alibaba Group в этой сфере.