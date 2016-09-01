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Сечин: ExxonMobil заказывает два танкера на судоверфи "Звезда"

Экономика и бизнес
1 сентября, 7:29 UTC+3
Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Американская компания ExxonMobil заказывает два танкера на судоверфи "Звезда", заявил журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Два танкера", - сказал Сечин, отвечая на вопрос о заказе ExxonMobil.

"Роснефть" и ExxonMobil Neftegaz Limited подписали протокол, создающий основу для получения заказа ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" на строительство танкеров класса "Афрамакс" для использования на проекте "Сахалин-1".

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью". 

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