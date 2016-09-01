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Правительство РФ дополнило перечень проектов в ДФО, которым будет оказана господдержка

Экономика и бизнес
1 сентября, 7:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Соответствующий документ размещен на сайте правительства
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому три новых инвестиционных проекта на Дальнем Востоке получат государственную поддержку. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Согласно распоряжению, поддержку получат еще три проекта: по строительству золотодобывающего предприятия, по строительству деревообрабатывающего предприятия и по созданию производственно-логистического комплекса хранения растительного сырья. Они будут реализованы в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае и Амурской области. Отмечается, что предельный общий объем субсидий, которые будут предоставлены Минвостокразвития России инвесторам, составит 2,007 млрд рублей, в том числе в 2016 году - 929 млн рублей.

Ранее правительством уже были одобрены несколько других инвестиционных проектов на дальнем Востоке, среди которых создание предприятия по добыче и переработке золота в Камчатском крае и Амурской области, железной руды в Республике Саха (Якутия), проект по производству коксующегося концентрата на территориях Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, а также создание транспортно- перегрузочного комплекса для перевалки угля в Хабаровском крае.

"С учетом принятых решений предельный общий объем субсидий, предоставляемых инвесторам на реализацию 13 инвестиционных проектов, составляет 33,96 млрд рублей, предельный объем субсидий, предоставляемых в 2016 году, - 9,92 млрд рублей", - говорится в опубликованных материалах.

В документе подчеркивается, что новых расходных обязательств федерального бюджета в результате принятия этих решений не возникает.

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