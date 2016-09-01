На ВЭФ-2016 может быть подписано 210 соглашений

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. 210 соглашений на общую сумму инвестиций в 1,7 трлн рублей может быть подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2016). Об этом сказал в рамках пресс-конференции в пилотный день форума министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Всего на текущий час планируется подписание 210 соглашений на полях форума, выросла итоговая цифра суммы инвестиций, на сегодняшний день это более 1,7 трлн рублей", - отметил он.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.