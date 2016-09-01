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Белоусов: "Роснефть" можно успеть приватизировать в 2016 году

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:11 UTC+3 край/ 1, сентября. /ТАСС
Вместе с тем помощник президента РФ не исключил вероятности сбоев в этом графике
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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Приватизировать 19,5%-ный пакет акций "Роснефти" можно успеть в этом году. Такое мнение журналистам высказал помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Согласно сетевому графику должны успеть", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности приватизации 19,5% акций "Роснефти" в этом году.

Вместе с тем Белоусов не исключил вероятности сбоев в этом графике.

Как сообщал ранее представитель Минэкономразвития, "Роснефтегаз" к 1 сентября должен представить рекомендации по сделке по приватизации "Роснефти".

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 17 августа сообщил, что сделка по продаже госпакета акций "Башнефти" будет проведена после реализации 19,5% акций "Роснефти". Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев высказывал сомнения по поводу того, успеет ли правительство провести приватизацию 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании до конца года.

В середине июля стало известно, что инвестконсультант по приватизации "Роснефти" - итальянский банк "Интеза" - направил первые предложения в правительство. Глава Росимущества Дмитрий Пристансков тогда говорил, что более конкретный отчет "Интезы" ожидается "не раньше осени".

Пока о своем интересе к приватизации "Роснефти" заявляла только Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Председатель совета директоров CNPC Ван Илинь говорил, что у корпорации уже есть небольшой пакет акций российской компании, и она была бы не против его увеличить. Одним из условий он называл участие CNPC в управлении "Роснефти", то есть как минимум вхождение представителей китайской компании в совет директоров.

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Белоусов, Андрей Рэмович
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