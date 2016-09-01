Ввоз в Россию самолетов старше 12 лет решено ограничить

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Режим временного ввоза самолетов вместимостью от 50 до 300 кресел без уплаты пошлин и НДС решено продлить до 1 января 2020 года, но он не будет распространяться на самолеты старше 12 лет, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников и топ-менеджера российской авиакомпании.

По данным издания, таможенное и налоговое регулирование авиационной отрасли обсуждалось на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича с участием представителей Минпромторга, Минтранса и Минэкономразвития.

Протокол совещания еще не готов, предложения будут дорабатываться - возможно, что льготу отменят на все самолеты старше восьми лет, допускают два федеральных чиновника. Эту меру предложил, по их словам, Минпромторг для поддержки отечественного авиапрома - ближнемагистрального SSJ100, вместимость которого составляет как раз 93 кресла, и разрабатываемого среднемагистрального МС-21.

По данным аналитиков, в 2012-2013 годах в Россию ввозилось примерно по 100 иностранных магистральных судов ежегодно, из них около 75 - это среднемагистральные воздушные суда, на которые распространяются льготы. В 2014 году с началом кризиса ввоз сократился до 30-50 самолетов в год и останется таким в ближайшие годы, ожидают они.

Средний возраст парка у российских перевозчиков помимо "Аэрофлота" и S7 Group - около 15 лет, оценивает топ-менеджер авиакомпании.

Минтранс был против отмены льгот, а Минпромторг - за: путем переговоров два ведомства разработали компромиссный вариант, который предоставили на рассмотрение Аркадию Дворковичу, рассказал "Ведомостям" топ-менеджер другой российской авиакомпании.

Помимо режима временного ввоза существует еще один механизм - для внутреннего потребления: он разрешает беспошлинный ввоз среднемагистральных судов любого возраста. Участники совещания у Дворковича решили ввести ограничения и здесь: за самолеты старше восьми лет придется платить НДС, говорят два федеральных чиновника. Тем не менее перевозчикам стоит выбирать именно эту процедуру ввоза, поскольку в течение полугода НДС должен быть возмещен, рассказал газете позицию Минтранса знакомый с ней человек.

Льгота необходима: воздушные суда отечественного производства данного размерного ряда отсутствуют, констатирует представитель Минтранса. Решено подготовить согласованное и обоснованное решение с учетом среднего возраста уже имеющихся у авиакомпаний воздушных судов, сказал он.

Решение, принятое по итогам совещания у Дворковича, отражает позицию S7. "Мы его оцениваем как положительное для отрасли", - сказал представитель авиакомпании. Запрос в "Аэрофлот" остался без ответа.

Представитель Минпромторга от комментариев отказался, представитель Дворковича не ответила на запрос.