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"Дыра" в капитале московского банка "Стратегия" составила 5,27 млрд руб.

Экономика и бизнес
1 сентября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
При этом на момент отзыва лицензии отрицательный капитал кредитной организации был равен 1,66 млрд рублей
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского банка "Стратегия" по итогам обследования временной администрацией, назначенной Банком России, составил 5,27 млрд рублей.

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При этом на момент отзыва лицензии отрицательный капитал кредитной организации был равен 1,66 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

Таким образом, активы банка снизились в 1,8 раза - до 4,79 млрд рублей против 8,4 млрд рублей до обследования.

Банк России отозвал лицензию у банка "Стратегия" 21 июля за утрату капитала после надлежащей оценки кредитного риска по требованию регулятора.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2016 года банк занимал 209-е место в банковской системе РФ.

"БФГ-Кредит"

Отрицательный капитал московского банка "БФГ-Кредит" по итогам обследования временной администрацией, назначенной Банком России, составил 47,5 млрд рублей. При этом на момент отзыва лицензии отрицательный капитал кредитной организации был равен 25,9 млрд рублей.

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Таким образом, активы банка снизились в 6,3 раза - до 3,44 млрд рублей против 21,85 млрд рублей до обследования.

Ранее ЦБ оценивал размер "дыры" в капитале кредитной организации в 40 млрд руб.

Банк России отозвал у "БФГ-Кредит" лицензию на осуществление банковских операций с 27 июля 2016 года. По данным регулятора, при неудовлетворительном качестве активов "БФГ-Кредит" неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала).

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля 2016 г. занимал 99 место в банковской системе РФ.

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