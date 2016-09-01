"Дыра" в капитале московского банка "Стратегия" составила 5,27 млрд руб.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского банка "Стратегия" по итогам обследования временной администрацией, назначенной Банком России, составил 5,27 млрд рублей.

При этом на момент отзыва лицензии отрицательный капитал кредитной организации был равен 1,66 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

Таким образом, активы банка снизились в 1,8 раза - до 4,79 млрд рублей против 8,4 млрд рублей до обследования.

Банк России отозвал лицензию у банка "Стратегия" 21 июля за утрату капитала после надлежащей оценки кредитного риска по требованию регулятора.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2016 года банк занимал 209-е место в банковской системе РФ.

"БФГ-Кредит"

Отрицательный капитал московского банка "БФГ-Кредит" по итогам обследования временной администрацией, назначенной Банком России, составил 47,5 млрд рублей. При этом на момент отзыва лицензии отрицательный капитал кредитной организации был равен 25,9 млрд рублей.

Таким образом, активы банка снизились в 6,3 раза - до 3,44 млрд рублей против 21,85 млрд рублей до обследования.

Ранее ЦБ оценивал размер "дыры" в капитале кредитной организации в 40 млрд руб.

Банк России отозвал у "БФГ-Кредит" лицензию на осуществление банковских операций с 27 июля 2016 года. По данным регулятора, при неудовлетворительном качестве активов "БФГ-Кредит" неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала).

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля 2016 г. занимал 99 место в банковской системе РФ.