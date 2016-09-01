Новак: решения об изменении формулы цены на газ для Белоруссии пока нет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Переговоры об изменении формулы цены на газ для Белоруссии с заменой расчетов в долларах на расчеты в рублях продолжаются, решения пока нет. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Пока нет решения, идут переговоры", - сказал он, не уточнив сроки завершения. "Процесс не простой, поэтому трудно сказать, когда он закончится. Все стороны, наверное, хотели бы быстрее договориться", - отметил министр.

Глава Минэнерго также сообщил, что решения об увеличении поставок нефти в Белоруссию в четвертом квартале относительно третьего также пока не принято.

Ранее министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявлял, что Белоруссия считает справедливой цену на поставляемый в республику из РФ газ в размере $73 за 1 тыс. куб. м. Он подчеркивал, что белорусская сторона говорит не о скидке (на газ), а о рыночных равнодоходных ценах.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что текущая цена поставок российского газа для Белоруссии составляет $132 за 1 тыс. кубометров.