Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лихачев: создание ЗСТ с Ираном осложняет то, что страна не является членом ВТО

Экономика и бизнес
1 сентября, 13:08 UTC+3
Первый этап создания ЗСТ с Ираном может включить продукцию легкпрома, АПК, промпродукцию
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Создание ЗСТ с Ираном осложняет то, что страна не является членом ВТО. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев.

"Сложность в том, что Иран не является членом ВТО. Правила регулирования импорта там заметно отличаются, поэтому в ходе этого соглашения нам нужно добиться не только снижения тарифов, но и договориться о принципах регулирования импортных потоков. Сделать прозрачной систему оборота товаров внутри самого Ирана. В этом главная задача соглашения (о ЗСТ)", - сказал он.

По его словам, первый этап создания ЗСТ с Ираном может включить продукцию легкпрома и АПК. "Основная задача на первом этапе - определить товары взаимного интереса. Очевидно, что со стороны Ирана - это продукция легкой промышленности, сельского хозяйства. С нашей стороны - продукция машинно-технического комплекса", - сказал чиновник.

Ранее Лихачев говорил, что соглашение о зоне свободной торговли Индии с Евразийским экономическом союзом (ЕврАзЭС) может быть подписано не ранее 2017 года. Совместная научно-исследовательская группа работает по этому вопросу уже больше года.

Вопрос ЗСТ поднимался и на уровне министерств промышленности и торговли стран.

Сейчас Лихачев отметил, что нужно оценить все преимущества и риски, которые могут возникнуть при создании ЗСТ с Индией

Российско-Индийская межправкомиссия пройдет в сентябре. На ней будет обсуждаться создание Зоны свободной торговли (ЗСТ), сообщил замглавы Минэкономразвития.

"Впереди саммит БРИКС в ходе которого состоится визит Владимира Путина, президента РФ. Накануне мы проведем целый ряд консультаций. Уже в этом месяце состоится заседание межправкомиссии Российско-Индийской", - сказал он

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Иран Индия Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
14
Нефть, морепродукты и автомобили: экономические отношения Москвы и Токио
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
5
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама