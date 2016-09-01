Лихачев: создание ЗСТ с Ираном осложняет то, что страна не является членом ВТО

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Создание ЗСТ с Ираном осложняет то, что страна не является членом ВТО. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев.

"Сложность в том, что Иран не является членом ВТО. Правила регулирования импорта там заметно отличаются, поэтому в ходе этого соглашения нам нужно добиться не только снижения тарифов, но и договориться о принципах регулирования импортных потоков. Сделать прозрачной систему оборота товаров внутри самого Ирана. В этом главная задача соглашения (о ЗСТ)", - сказал он.

По его словам, первый этап создания ЗСТ с Ираном может включить продукцию легкпрома и АПК. "Основная задача на первом этапе - определить товары взаимного интереса. Очевидно, что со стороны Ирана - это продукция легкой промышленности, сельского хозяйства. С нашей стороны - продукция машинно-технического комплекса", - сказал чиновник.

Ранее Лихачев говорил, что соглашение о зоне свободной торговли Индии с Евразийским экономическом союзом (ЕврАзЭС) может быть подписано не ранее 2017 года. Совместная научно-исследовательская группа работает по этому вопросу уже больше года.

Вопрос ЗСТ поднимался и на уровне министерств промышленности и торговли стран.

Сейчас Лихачев отметил, что нужно оценить все преимущества и риски, которые могут возникнуть при создании ЗСТ с Индией

Российско-Индийская межправкомиссия пройдет в сентябре. На ней будет обсуждаться создание Зоны свободной торговли (ЗСТ), сообщил замглавы Минэкономразвития.

"Впереди саммит БРИКС в ходе которого состоится визит Владимира Путина, президента РФ. Накануне мы проведем целый ряд консультаций. Уже в этом месяце состоится заседание межправкомиссии Российско-Индийской", - сказал он