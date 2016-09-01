Кехман подал жалобу на отказ суда отстранить от обязанностей управляющего группы JFC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Владимир Кехман подал кассационную жалобу на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по его компании - проходящей процедуру банкротства группе JFC, в которой просил суд признать действия конкурсного управляющего группы JFC незаконными и отстранить его от обязанностей. Об этом сообщается на сайте суда.

Жалоба поступила в суд 30 августа. Дата заседания еще не назначена.

Ранее Кехман пытался обжаловать назначение на должность конкурсного управляющего Игоря Маслова из ассоциации МСРО "Содействие", ссылаясь на то, что Маслов аффилирован с крупнейшим кредитором группы Сбербанком. Позднее основатель JFC предложил свой порядок продажи имущества компании, который суд также отклонил.

Бизнесмен также просил суд принять обеспечительные меры на порядок продажи имущества его компании, который приняли на собрании кредиторы - торги, то есть фактически приостановить их до окончательного решения о порядке продажи. Однако суд ему отказал.

В сентябре 2015 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал группу JFC банкротом. Кехман выкупил часть долгов компании и сам стал ее кредитором. Общий объем долга, который подтвердил суд, составляет около 18 млрд рублей. В числе крупнейших банков-кредиторов Сбербанк и Банк Москвы.