Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кехман подал жалобу на отказ суда отстранить от обязанностей управляющего группы JFC

Экономика и бизнес
1 сентября, 13:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, сентября. /ТАСС
Ранее Кехман пытался обжаловать назначение на должность конкурсного управляющего Игоря Маслова из ассоциации МСРО "Содействие"
Материал из 1 страницы
Владимир Кехман

Владимир Кехман

© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Владимир Кехман подал кассационную жалобу на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по его компании - проходящей процедуру банкротства группе JFC, в которой просил суд признать действия конкурсного управляющего группы JFC незаконными и отстранить его от обязанностей. Об этом сообщается на сайте суда.

Смотрите также
Владимир Кехман
Имущество группы JFC Кехмана продадут на торгах

Жалоба поступила в суд 30 августа. Дата заседания еще не назначена.

Ранее Кехман пытался обжаловать назначение на должность конкурсного управляющего Игоря Маслова из ассоциации МСРО "Содействие", ссылаясь на то, что Маслов аффилирован с крупнейшим кредитором группы Сбербанком. Позднее основатель JFC предложил свой порядок продажи имущества компании, который суд также отклонил.

Бизнесмен также просил суд принять обеспечительные меры на порядок продажи имущества его компании, который приняли на собрании кредиторы - торги, то есть фактически приостановить их до окончательного решения о порядке продажи. Однако суд ему отказал.

В сентябре 2015 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал группу JFC банкротом. Кехман выкупил часть долгов компании и сам стал ее кредитором. Общий объем долга, который подтвердил суд, составляет около 18 млрд рублей. В числе крупнейших банков-кредиторов Сбербанк и Банк Москвы.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
14
Нефть, морепродукты и автомобили: экономические отношения Москвы и Токио
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
5
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама