Министр экономики Японии будет курировать отношения с Россией

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко будет курировать все вопросы экономических отношений с Россией, включая сельское хозяйство и энергетику, заявил ТАСС сопредседатель Российско-японского делового совета Алексей Репик.
"Новой министерской позиции не стоит ожидать, будут расширены полномочия министра экономики и торговли Японии, господина Сэко, которые позволят ему полностью координировать все российско-японское экономическое сотрудничество," - сказал он.
Репик также сообщил, что только что провел встречу с Сэко в рамках подготовки к Российско-японскому форуму, который будет проходить во время работы Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Он станет ключевым представителем Японии в диалоге с Россией", - сказал Репик.
В японском правительстве Сэко принимает активное участие в работе, связанной с развитием сотрудничества с Россией.
На одной из первых пресс-конференций на посту министра в августе этого года он отметил, что одним из приоритетных направлений будет работа по плану развития сотрудничества из восьми пунктов, который был предложен японской стороной на майской встрече на высшем уровне в Сочи.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся 2 сентября во Владивостоке на полях ВЭФ.
В ходе встречи, как отмечал генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, будет обсуждаться широкий спектр двухсторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, территориальный спор и вопрос возможного визита российского президента в Японию.