Заседание Совета директоров МВФ по Украине ожидается во второй половине сентября

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Заседание совета директоров МВФ для обсуждения украинской программы ожидается "во второй половине сентября".

Официальный представитель Фонда Джерри Райс подтвердил это, отвечая на вопросы ТАСС на регулярном брифинге для журналистов в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.

Точная дата заседания, по словам Райса, пока не определена. Она будет названа после урегулирования последних "технических вопросов", обсуждаемых фондом и властями в Киеве. Эти дискуссии "очень близки к завершению", сказал представитель МВФ. Он подтвердил, что речь на заседании пойдет о завершении одного очередного обзора украинской программы. Совмещение обзоров и, соответственно, кредитных траншей по их итогам не предполагается.

Изначально кредитные средства в поддержку программы планировалось выделять траншами в $1,7 млрд. Однако в последнее время власти в Киеве говорят о получении примерно $1 млрд. Райс на брифинге сказал, что размер транша "будет определяться советом директоров".

Программа МВФ для Украины реализуется, несмотря на наличие у Киева просроченной суверенной задолженности перед Россией. С недавних пор это не запрещено правилами фонда, однако эти же правила требуют от должника добросовестного ведения переговоров с кредитором. На просьбу прокомментировать это требование Райс ответил, что "соблюдение критерия добросовестности" также будет определяться советом директоров.

Он напомнил, что фонд не является стороной в долговых переговорах между Россией и Украиной, но со своей стороны "приветствует эти контакты и дискуссии" и призывает к их "завершению в духе сотрудничества". Украинская программа в последний раз официально рассматривалась советом директоров больше года назад. Но Райс сказал, что "сроков годности" у таких программ нет, и с согласия директоров она может продолжаться.