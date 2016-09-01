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Sberbank CIB намерен развивать взаимодействие с иранскими банками

Экономика и бизнес
1 сентября, 17:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Ранее об интересе к иранскому рынку со стороны корпоративных клиентов и возможности банковских операций в этой сфере также сообщал ВТБ
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Sberbank CIB намерен развивать взаимодействие с иранскими банками. Об этом сообщил ТАСС старший вице-президент Сбербанка, и.о. руководителя Sberbank CIB Игорь Буланцев.

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"Иранский рынок нам интересен, и запросы от клиентов в этом направлении есть. Есть взаимодействие с иранскими банками, мы идем аккуратными шагами. С одной стороны, санкционный режим ослабили, с другой - мы должны быть точно уверены в том, что делаем. Мы идем, прежде всего, на установление отношений с банковской системой. Есть перспективы в энергетической отрасли, машиностроении и т.д.", - сказал он.

Ранее об интересе к иранскому рынку со стороны корпоративных клиентов и возможности банковских операций в этой сфере также сообщал ВТБ.

Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в банковской сфере. В 2015 г. Иран завершил подготовку совместного с Россией банковского счета для осуществления взаиморасчетов в национальных валютах.

Первая встреча между представителями центральных банков России и Ирана прошла в начале марта 2016 г., после того как в январе США сняли международные финансовые санкции с Ирана.

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