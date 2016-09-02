Лихачев: расширение санкций в отношении России вызывает сожаление

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Экономический ущерб от расширения США антироссийских санкций минимален, сообщил журналистам первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).
"Сам дух, к сожалению, остается враждебным. С точки зрения экономического ущерба, он, наверно, минимален для нас. Основная эмоция - это сожаление", - сказал Лихачев.
Накануне правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции.