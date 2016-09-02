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МЭР не исключает снятия ограничений с продажи в интернете крепкого алкоголя

Экономика и бизнес
2 сентября, 3:23 UTC+3
"Возможно, начнут с сухого вина и пива. Может быть, сразу все разрешат, в том числе и дорогие алкогольные напитки", - сказал замглавы министерства Олег Фомичев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Снятие ограничений для продажи через интернет могут начать с вина, пива, а также крепких алкогольных напитков. Такое мнение в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) высказал замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев.

"Возможно, начнут с сухого вина и пива. Может быть, сразу все разрешат, в том числе и дорогие алкогольные напитки", - сказал Фомичев.

Он уточнил, что в ближайшее время этот вопрос будет обсуждать комиссия под председательством вице-премьера РФ Александра Хлопонина.

Ранее Минэкономразвития предложило правительству РФ разрешить дистанционную торговлю алкоголем, табаком, лекарственными средствами, продовольствием и ювелирными изделиями. В предложении министерства отмечалось, что с разрешением дистанционной торговли этими категориями товаров следует проработать вопрос по обеспечению госконтроля и надзора за соблюдением различных требований к продаже таких товаров.

В случае принятия предложений министерства оно готово взяться за подготовку "дорожной карты" по устранению административных барьеров при дистанционной продаже таких товаров.

Фомичев также добавил, что неправильно запрещать электронную продажу табачной продукции.

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"Мы считаем, что запрещены (продажи сигарет через Интернет - прим. ред.), и не очень правильно, потому что электронная торговля непонятно, чем хуже обычной торговли. Ограничения, наверно, какие-то должны быть, но уж если мы разрешили их с ограничением продавать в обычной торговле, то почему мы поражаем в правах самые прогрессивный, самый правильный формат торговли - электронной торговли", - сказал Фомичев.

Замглавы МЭР также рассказал, что министерство разрабатывает механизм электронной площадки для досудебного урегулирования споров интернет-покупателей и продавцов.

"Это возможность потребителю, покупателю в электронных магазинах, быстро урегулировать проблемы с электронным магазином, не обращаясь в суд. Механизм примерно такой, как действует в Евросоюзе. Мы рассчитываем, что со временем это будет электронная платформа по сути, куда любой потребитель может просто написать претензию к электронному магазину. Электронный магазин если с ней согласится, то ее удовлетворит очень быстро без всяких судебных процедур, а если будет не согласен, то либо будут дополнительные процедуры, либо можно идти в суд", - сказал он.

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