МЭР не исключает снятия ограничений с продажи в интернете крепкого алкоголя

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Снятие ограничений для продажи через интернет могут начать с вина, пива, а также крепких алкогольных напитков. Такое мнение в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) высказал замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев.

"Возможно, начнут с сухого вина и пива. Может быть, сразу все разрешат, в том числе и дорогие алкогольные напитки", - сказал Фомичев.

Он уточнил, что в ближайшее время этот вопрос будет обсуждать комиссия под председательством вице-премьера РФ Александра Хлопонина.

Ранее Минэкономразвития предложило правительству РФ разрешить дистанционную торговлю алкоголем, табаком, лекарственными средствами, продовольствием и ювелирными изделиями. В предложении министерства отмечалось, что с разрешением дистанционной торговли этими категориями товаров следует проработать вопрос по обеспечению госконтроля и надзора за соблюдением различных требований к продаже таких товаров.

В случае принятия предложений министерства оно готово взяться за подготовку "дорожной карты" по устранению административных барьеров при дистанционной продаже таких товаров.

Фомичев также добавил, что неправильно запрещать электронную продажу табачной продукции.

"Мы считаем, что запрещены (продажи сигарет через Интернет - прим. ред.), и не очень правильно, потому что электронная торговля непонятно, чем хуже обычной торговли. Ограничения, наверно, какие-то должны быть, но уж если мы разрешили их с ограничением продавать в обычной торговле, то почему мы поражаем в правах самые прогрессивный, самый правильный формат торговли - электронной торговли", - сказал Фомичев.

Замглавы МЭР также рассказал, что министерство разрабатывает механизм электронной площадки для досудебного урегулирования споров интернет-покупателей и продавцов.

"Это возможность потребителю, покупателю в электронных магазинах, быстро урегулировать проблемы с электронным магазином, не обращаясь в суд. Механизм примерно такой, как действует в Евросоюзе. Мы рассчитываем, что со временем это будет электронная платформа по сути, куда любой потребитель может просто написать претензию к электронному магазину. Электронный магазин если с ней согласится, то ее удовлетворит очень быстро без всяких судебных процедур, а если будет не согласен, то либо будут дополнительные процедуры, либо можно идти в суд", - сказал он.