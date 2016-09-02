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Скворцова: на модернизацию мединфраструктуры Дальнего Востока направлено 40,5 млрд руб.

Экономика и бизнес
2 сентября, 4:53 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Глава Минздрава отметила, что это позволило компьютеризировать медицинские организации
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 40 млрд рублей было направлено на модернизацию медицинской инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на сессии "Стратегические векторы развития здравоохранения на Дальнем Востоке" в рамках ВЭФ-2016.

"На модернизацию направили 40,5 млрд руб. для развития медицинской инфраструктуры дальневосточных регионов, из них 1,5 млрд руб. было направлено на информатизацию", - сказала она. "Это позволило нам сделать базовые вещи: компьютеризировать медицинские организации, начиная, в целом, с центральных районных больниц, городские больницы и другие региональные учреждения", - пояснила министр.

По ее словам, на к интернету подключены 42% медицинских организаций на Дальнем Востоке, из них 35% включены в систему электронного документооборота. Больше половины рабочих мест врачей автоматизированы и подсоединены к системе, уточнила Скворцова.

"В то же время Приморский край обеспечивает лишь начальный уровень информатизации. Два региона вообще не имеют информатизации на сегодняшний день", - отметила министр.

Министр здравоохранения подчеркнула важность развития IT-технологий как на уровне общения между медицинскими организациями, так и на уровне общения отдельной организации или отдельного врача с пациентами. Скворцова уверена, что немалую роль в этом будут играть "персонализированные гаджеты и персонализированный контроль здоровья".

"Это наше будущее, новый виток, мы надеемся, что в ближайшие 2-3 года мы сделаем в этом направлении дополнительный рывок", - резюмировала министр.

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