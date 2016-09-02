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Глава "ТехноНиколь": плохая логистика съедает половину преференций для резидентов ТОР

Экономика и бизнес
2 сентября, 5:59 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Для резидента ТОР "Хабаровск" была бы крайне полезна организация грузо-пассажирского пограничного перехода на острове Большой Уссурийский, отметил президент компании
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Плохая логистика съедает половину преференций и льгот по налогам, которые компания получила как резидент территории опережающего развития "Хабаровск". Об этом в пятницу сообщил ТАСС президент компании "ТехноНиколь" Сергей Колесников на Восточном экономическом форуме.

"Мы за два года построили предприятие по производству каменной ваты, ООО "ТехноНиколь-Дальний Восток" выступили резидентом ТОР "Хабаровск". Завод запущен официально 30 августа, первая продукция - 20 грузовиков - отправлена в КНР, но все грузовики четвертые сутки стоят на таможне", - сказал Колесников. Он отметил, что государство пошло на очень значительные налоговые льготы в отношении резидентов ТОР, однако до половины этих льгот и преференций "съест плохая логистика".

Глава компании добавил, что для резидента ТОР "Хабаровск" была бы крайне полезна с точки зрения логистики грузов на экспорт организация грузо-пассажирского пограничного перехода на острове Большой Уссурийский, который связан автомобильными мостами как с российской, так и с китайской стороной.

Завод с ориентацией на экспорт

В Хабаровске в преддверии ВЭФ был запущен в эксплуатацию завод по производству каменной ваты проектной мощностью 750 тыс. кубометров изоляционных материалов в год. Инвестиционный проект в 2 млрд рублей собственных средств компании реализован на площадке "Ракитное" в ТОР "Хабаровск". "Технониколь-Дальний Восток" - первое производство, начатое на этой площадке.

В планах компании - достижение в 2019 году 20% экспортных продаж от общего объема выпускаемой продукции. По словам Колесникова, ведутся переговоры о поставках каменной ваты в Японию, в перспективе рассматривается возможность выхода на рынки Южной Кореи, Монголии, Вьетнама. Первые потребители продукции нового завода - объекты промышленного и торгового назначения в центра и на северо-востоке Китая. Использование натурального сырья - камня базальтовых пород - обеспечивает весомое конкурентное преимущество российской продукции.

С учетом предоставляемых резидентам ТОР льгот и преференций, срок окупаемости инвестиционных вложений в завод (2 млрд рублей) по выпуску каменной ваты составляет 7 лет. По предварительным расчетам, использование механизмов государственной поддержки ТОР позволяет резидентам сократить время окупаемости проектов на 3 года, что дает инвесторам возможность в ближайшие сроки реализовывать планы по развитию производственных мощностей в ДФО. Ассортимент нового предприятия включает более 100 наименований тепло- и гидроизоляции на основе каменной ваты, треть из которых - различные виды огнезащиты и технической изоляции. Корпорация имеет заводы в 6 странах мира (Россия, Украина, Беларусь, Литва, Чехия, Италия), штаб-квартиры располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.

Следующим шагом резидента ТОР "Хабаровск" станет строительство завода по производству битумно-полимерных кровельных материалов. Запуск производства намечен на 2019 год. Ранее в планы компании-резидента ТОР "Хабаровск" входило строительство завода по производству экструзионного пенополистирола с инвестициями в размере 968 млн рублей. Общий объем заявленных в ТОР "Хабаровск" инвестиций составляет около 32 млрд рублей.

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