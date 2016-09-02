Голодец: инициатива о введении акцизов на сахаросодержащие продукты не вносилась в кабмин

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Предложения о введении акцизов на продукты с высоким содержанием сахара не вносились в правительство РФ. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

"Нам такую информацию пока не вносили", - сказала Голодец.

Как сообщила в конце августа газета "Ведомости" со ссылкой на материалы к совещанию у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, Минфин РФ предлагает ввести акциз на напитки с добавлением сахара и других вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 литр. Акциз позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд руб., в 2018 году - на 27 млрд руб. и в 2019 году - на 28 млрд руб., следует из предложений Минфина.

Введение налога на сахар обсуждается с февраля этого года. С инициативой ввести акцизы на целый ряд товаров с повышенным содержанием жира и сахара выступил Минздрав РФ. В апреле замминистра финансов Илья Трунин заявлял, что, по его мнению, ставка акциза на сладкие напитки должна быть меньше, чем на алкоголь. В настоящее время в перечень подакцизных товаров входят алкоголь и некоторые виды спиртосодержащей продукции, табак, автомобильное и авиационное топливо, моторные масла, легковые автомобили и мощные мотоциклы.