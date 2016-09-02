Производство сборки судов планируют создать в сахалинском Невельске

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Соглашение о реализации проекта по созданию производства сборных рыболовецких судов в порту города Невельска на юге Сахалина было подписано в пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Предварительная стоимость проекта - 1,87 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Корпорация развития Сахалинской области" Сергей Хоточкин.

"Соглашение подписано с компанией ООО "Невельский судоремонтный завод". Согласно проекту в порту Невельск будет налажено производство сборки морских судов. Производительность после выхода на проектную мощность (2018 год) составит среднетоннажных - до 12 судов, малотоннажных - до 16 единиц, судоремонт - до 34", - сказал Хоточкин.

"Крупные блоки будущих судов будут собираться на южно-корейских верфях. На Сахалине они будут свариваться, монтироваться, налаживаться, доводиться. На наш взгляд - выход из создавшегося положения. Дефицит таких судов в России колоссальный, а построить верфи на пустом месте нереально", - добавил он.

Хоточкин отметил, что инициаторы проекты уже столкнулись с некоторыми проблемами. "Инициаторы его рассчитывали на льготы и преференции, которые дает Свободный порт. К сожалению, в настоящее время данный режим распространяется только на Корсаков, а на Невельск пока нет, поэтому окупаемость проекта увеличивается в разы, - пояснил он. - Мы рассчитываем, что площадка ВЭФ будет одним из аргументов, чтобы внести изменения в законодательство о режиме Свободного порта, сахалинские порты настаивают на преференциях, принятых для портов Дальнего Востока, чтобы и судостроение, и судоремонт были возрождены".

Акционерное общество "Корпорация развития Сахалинской области" было создано в конце 2015 года. Все акции принадлежат правительству островного региона. Уставной капитал - 50 млрд рублей бюджетных средств Сахалинской области. Корпорация является связующим звеном между властью и бизнесом, осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов, взаимодействует с различными финансовыми организациями, федеральными институтами развития и частными инвесторами.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. В нем принимают участие около 2,4 тыс. участников, среди которых делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Они обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством ВЭФ.