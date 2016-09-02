Японский министр представит на ВЭФ конкретный план развития экономических связей с РФ

ТОКИО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который в четверг был назначен на специально созданный новый министерский пост по экономическим взаимоотношениям с Россией, в ходе своего визита во Владивосток намерен представить конкретные предложения к озвученному ранее премьер-министром Синдзо Абэ плану из восьми пунктов по развитию экономического сотрудничества с РФ. Об этом сам Сэко заявил в пятницу в Токио.

"Я собираюсь наполнить конкретикой план сотрудничества из восьми пунктов, - заявил он на пресс-конференции в преддверии своей поездки во Владивосток, где он примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). - У России есть ресурсы и обширные территории, у Японии - технологии и людские ресурсы. И я хотел бы преобразовать это в выигрышное для обеих сторон сотрудничество".

В японском правительстве Сэко принимает активное участие в работе, связанной с развитием сотрудничества с Россией. На одной из первых пресс-конференций на посту министра в августе этого года он отметил, что одним из приоритетных направлений будет работа по плану развития сотрудничества из восьми пунктов, который был предложен японской стороной на майской встрече на высшем уровне в Сочи.

Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня во Владивостоке переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и встретится с резидентами территорий опережающего развития. Встреча Путина и Абэ пройдет на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский, где 3 сентября оба лидера, а также президент Кореи Пак Кын Хе, выступят на пленарной сессии. Это уже второй визит японского премьера в Россию в текущем году, его предыдущие переговоры с Путиным прошли в Сочи в начале мая.