ВЭБ предложит коммерческим банкам РФ совместные кластерные проекты

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк намерен предложить коммерческим банкам совместные кластерные проекты в различных отраслях экономики РФ, сообщил в интервью ТАСС глава госкорпорации Сергей Горьков.

"Ничего не мешает нам (Внешэкономбанку - прим. ред.) создавать кластерные проекты с другими банками. Я хочу сегодня предложить и ВТБ и Сбербанку синергетировать там, где есть возможность. Это мультипликативный эффект для экономики. Это дает возможность не столько конкурировать между собой в "первичке", как заниматься вторичным переделом и работать на рынок. Это наша философия которую мы будем исповедовать в целом по нашему активу. Это будет касаться не только лесных кластеров, но и сельскохозяйственных активов", - заявил Горьков.

Он также заявил, что "ВЭБ Лизинг" до конца сентября передаст четыре самолета "Трансаэро" авиакомпании "Россия" под обеспечение дальневосточных авиаперевозок.

"Один самолет у нас уже передан, это Boeing-777, еще два Boeing-777 будут переданы до 15 сентября и еще Boeing-747 будет передан до конца сентября под обеспечение дальневосточных перевозок. Мы должны были сделать это до 1 декабря, но мы сделаем это до 1 октября. Мы передаем их авиакомпании "Россия

ВЭБ на Украине

По словам Горькова, международные и украинские инвесторы проявляют интерес к украинскому банку ВЭБ.

"У нас несколько претендентов, которые смотрят, изучают. Там и международные компании, и украинские, но российских нет правда", - сказал Горьков

Он подчеркнул, что ВЭБ на Украине исключен из числа проблемных активов.

"Мы проблемным банком не стали, у нас его исключили из списка проблемных банков в августе. Это очень важное событие", - сказал Горьков.

Украинская "дочка" ВЭБ - Проминвестбанк - является одним из старожилов финансовых учреждений Украины. Это правопреемник Промстройбанка УССР, один из наиболее крупных системных банков Украины, занимающий восьемое место среди банков 1-й группы по размеру активов. С 2009 года около 98% акций Проминвестбанка стали принадлежать государственной корпорации ВЭБ.