Роскосмос 3 сентября подпишет меморандум с Южной Кореей об интенсификации сотрудничества

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Роскосмос подпишет меморандум об интенсификации сотрудничества с Южной Кореей 3 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2016). Об этом сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Завтра мы подписываем меморандум с Южной Кореей, который позволит нам интенсифицировать наше сотрудничество в области средств выведения ракетных двигателей и в области дистанционного зондирования земли. Это такие направления, которые мы будем с нашими партнерам развивать: и в области пилотируемых программ, работы на МКС, и по другим направлениям", - сказал он.

Глава Роскосмоса также добавил, что компания развивает международное сотрудничество и с японскими партнерами.