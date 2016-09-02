Роскосмос 3 сентября подпишет меморандум с Южной Кореей об интенсификации сотрудничества

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Роскосмос подпишет меморандум об интенсификации сотрудничества с Южной Кореей 3 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2016). Об этом сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Завтра мы подписываем меморандум с Южной Кореей, который позволит нам интенсифицировать наше сотрудничество в области средств выведения ракетных двигателей и в области дистанционного зондирования земли. Это такие направления, которые мы будем с нашими партнерам развивать: и в области пилотируемых программ, работы на МКС, и по другим направлениям", - сказал он.
Глава Роскосмоса также добавил, что компания развивает международное сотрудничество и с японскими партнерами.