"Роснефть", BP и Schlumberger будут совместно заниматься разработкой сейсмотехнологий

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" станет участником проекта BP и WesternGeco (сейсмическое подразделение Schlumberger) по разработке новой технологии беспроводного получения сейсмических данных на суше. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках ВЭФ-2016.

"Документы предусматривают участие "Роснефти" в качестве полноправного партнера. ВР и "Роснефть" получат преимущественные права доступа на использование этой системы на начальном этапе", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается также, что проект будет реализован в двухлетний срок.

"Эти соглашения открывают новую страницу в развитии технологий разведки и добычи" ,- цитирует пресс-служба слова исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина.

Технология позволит улучшить качество и достоверность построения геологических моделей, повысит эффективность геологоразведки и разработки месторождений. Также ожидается сокращение сроков полевых работ и снижение стоимости сейсмических данных, говорится в пресс-релизе "Роснефти".