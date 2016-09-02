АИЖК, Газпромбанк и ФРДВ профинансируют строительство жилья для сотрудников СК "Звезда"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), Газпромбанк и "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ) профинансируют строительство жилья для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда". Как сообщатся в пресс-релизе Газпромбанка, меморандум о намерениях в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) был подписан между АИЖК, Газпромбанком, ФРДВ, администрацией городского округа Большой Камень, дальневосточным заводом "Звезда" и компаниями "Комплексные энергетические решения" и "Организация многопрофильного обслуживания-БК".

В частности, АИЖК и ФРДВ через Газпромбанк предоставят оператору проекта ("Организация многопрофильного обслуживания-БК") финансирование на строительство малоэтажного жилья для сотрудников СК "Звезда". Финансовую поддержку застройщику проекта также окажет группа компаний "Комплексные энергетические решения".

Кредитные средства будут предоставлены на принципах проектного финансирования и направлены на строительство первой очереди проекта, в рамках которой в 2019 г. планируется сдать в эксплуатацию около 3,1 тыс. квартир. Всего для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда" планируется построить до 7,4 тыс. квартир.

Строительство СК "Звезда" ведется на территории опережающего развития "Большой камень" в Приморье по поручению президента РФ Владимира Путина. Основной задачей СК "Звезда" станет обеспечение национальной безопасности и государственных интересов в области реализации Морской доктрины Российской Федерации, а также обеспечение полноценного участия российской промышленности в реализации проектов на континентальном шельфе России.

Ранее первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий сообщал, что более 320 тыс. кв метров жилья с полной инфраструктурой будет построено для порядка 11 тыс. сотрудников судостроительного комплекса "Звезда"

На территории судоремонтного завода "Звезда" и прилегающих площадках ведется строительство современной верфи "СК "Звезда". На ней будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений. Производство начнется уже с 2016 года после ввода в эксплуатацию основных производственных мощностей первой расширенной очереди строительства. Сдача пилотного заказа запланирована на 2019 год.