Правительство Японии не рассматривает вопрос о покупке 10% акций "Роснефти"

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ТОКИО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии не рассматривает вопрос инвестиций в российскую нефтяную компанию "Роснефть". Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров, опровергнув появившуюся ранее в СМИ информацию.
"Мы такой вопрос не рассматриваем", - подчеркнул он.
Ранее деловая газета Японии "Никкэй" сообщала, что японская сторона рассматривает возможность вложения до 1 трлн иен ($9,68 млрд) в "Роснефть" через подконтрольную государству нефтяную компанию Jogmec. Для этого в действующее японское законодательство должны быть внесены поправки, которые бы позволили Jogmec вкладываться в иностранные компании. Сейчас она такой возможности не имеет.