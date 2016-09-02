Путин: РФ поддержит развитие электронной торговли, но без ущерба для своих интересов

Samsung Electronics приостановила продажи смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 11:39
"Соседи сидят на крышах": жительница приморского села рассказала о ситуации в зоне ЧСПроисшествия 2 сентября, 11:32
Мороков: проникновение криминалитета расшатало обстановку в Рефтинском спецучилищеНовости Урала 2 сентября, 11:30
Путин в шутку пообещал привезти лидеру КНР российское мороженоеОбщество 2 сентября, 11:28
Британские выпускники–2016 в зеркале статистикиОбразование в России и за рубежом 2 сентября, 11:22
Новак: Россия не получала официального приглашения на встречу стран ОПЕК в АлжиреЭкономика и бизнес 2 сентября, 11:17
Bloomberg: Путин не видит необходимости во внешних займах РФЭкономика и бизнес 2 сентября, 11:15
Атамбаев: Киргизию и Россию объединяют общие история и будущееОбщество 2 сентября, 11:12
Почтальоны отбились от грабителей в забайкальской тайге, сохранив 2 млн рублейСибирь 2 сентября, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия будет поддерживать развитие электронной торговли, но без ущерба для интересов государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инвесторами.
"Мы будем электронную торговлю развивать", - заявил он. "Вместе с тем, мы должны быть очень аккуратными, чтобы эти современные способы торговли не наносили ущерба фискальным интересам государства", - отметил президент.
"Согласен, что электронная торговля разбюрокрачивает многие вещи, понижает себестоимость и способствует снижению цен для конечного потребителя; конечно, государство в этом заинтересовано", - сказал президент. "Будем над этим работать", - добавил он.