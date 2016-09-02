Путин: РФ поддержит развитие электронной торговли, но без ущерба для своих интересов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия будет поддерживать развитие электронной торговли, но без ущерба для интересов государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инвесторами.

"Мы будем электронную торговлю развивать", - заявил он. "Вместе с тем, мы должны быть очень аккуратными, чтобы эти современные способы торговли не наносили ущерба фискальным интересам государства", - отметил президент.

"Согласен, что электронная торговля разбюрокрачивает многие вещи, понижает себестоимость и способствует снижению цен для конечного потребителя; конечно, государство в этом заинтересовано", - сказал президент. "Будем над этим работать", - добавил он.