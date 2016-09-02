Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: РФ поддержит развитие электронной торговли, но без ущерба для своих интересов

Экономика и бизнес
2 сентября, 10:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Вместе с тем, мы должны быть очень аккуратными, чтобы эти современные способы торговли не наносили ущерба фискальным интересам государства", - отметил президент
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия будет поддерживать развитие электронной торговли, но без ущерба для интересов государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инвесторами.

"Мы будем электронную торговлю развивать", - заявил он. "Вместе с тем, мы должны быть очень аккуратными, чтобы эти современные способы торговли не наносили ущерба фискальным интересам государства", - отметил президент.

"Согласен, что электронная торговля разбюрокрачивает многие вещи, понижает себестоимость и способствует снижению цен для конечного потребителя; конечно, государство в этом заинтересовано", - сказал президент. "Будем над этим работать", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
3
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
4
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама